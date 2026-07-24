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24.07.2026 06:31:29
Ntpc Green Energy präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ntpc Green Energy äußerte sich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,36 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,260 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 62,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,07 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,80 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,400 INR sowie einem Umsatz von 10,72 Milliarden INR gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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