Ntpc Green Energy: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Ntpc Green Energy lud am 22.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 INR gegenüber 0,280 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 9,13 Milliarden INR gegenüber 6,22 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,620 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,670 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Ntpc Green Energy im vergangenen Geschäftsjahr 28,58 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ntpc Green Energy 22,10 Milliarden INR umsetzen können.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 1,12 INR belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 28,79 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at