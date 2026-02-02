02.02.2026 06:31:29

NTPC hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

NTPC präsentierte am 30.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,66 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,22 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat NTPC mit einem Umsatz von insgesamt 458,46 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 450,53 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 1,76 Prozent gesteigert.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 5,47 INR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 451,76 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at

