NTPC stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NTPC hat am 23.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 10,81 INR. Im Vorjahresviertel waren 7,85 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat NTPC im vergangenen Quartal 496,88 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NTPC 498,34 Milliarden INR umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 27,90 INR, nach 24,16 INR im Vorjahresvergleich.

NTPC hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1 873,85 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1 847,06 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at