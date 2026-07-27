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27.07.2026 06:31:29
NTPC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
NTPC hat am 24.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,93 INR, nach 6,20 INR im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NTPC in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 507,41 Milliarden INR im Vergleich zu 470,65 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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