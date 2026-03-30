NTT DATA Aktie
WKN: 895009 / ISIN: JP3165700000
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30.03.2026 02:13:09
NTT Data eyes asset injections into Singapore Reit to fund Asia’s AI push
The Republic is ranked among the group’s top 10 markets in terms of economic contribution and potentialWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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