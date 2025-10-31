NTT DATA INTRAMART legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NTT DATA INTRAMART hat am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 46,91 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 26,38 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat NTT DATA INTRAMART 3,12 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at