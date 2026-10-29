|
29.10.2026 06:31:29
NTT DATA INTRAMART präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
NTT DATA INTRAMART hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 58,51 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 46,91 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NTT DATA INTRAMART im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,79 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3,12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!