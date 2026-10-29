NTT DATA INTRAMART präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NTT DATA INTRAMART hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 58,51 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 46,91 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NTT DATA INTRAMART im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,79 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3,12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at