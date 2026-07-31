NTT DATA INTRAMART: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

NTT DATA INTRAMART hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 63,08 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NTT DATA INTRAMART ein EPS von 43,09 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,77 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3,31 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at