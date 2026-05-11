NTT DATA INTRAMART stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NTT DATA INTRAMART ließ sich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NTT DATA INTRAMART die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 60,84 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NTT DATA INTRAMART 39,45 JPY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,21 Prozent auf 4,32 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 187,81 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 70,19 JPY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,90 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,66 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 11,83 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at