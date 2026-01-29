|
NTT DATA INTRAMART stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
NTT DATA INTRAMART hat sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 36,97 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 10,86 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,98 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,91 Milliarden JPY ausgewiesen.
