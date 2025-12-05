Nippon Telegraph and Telephone Aktie
WKN: 893732 / ISIN: US6546241059
|
05.12.2025 07:46:21
NTT Docomo Reportedly Considers Sale Of Tokyo Property
(RTTNews) - NTT Docomo Inc. is weighing the sale of land surrounding four office buildings it owns in the Tokyo metropolitan area, according to a report from Bloomberg citing people familiar with the matter. The move is aimed at strengthening the mobile operator's financial position.
The potential deal is expected to exceed 100 billion yen or about $645 million, Bloomberg reported. The report said the company has already approached several prospective buyers, including major property firms, though the discussions remain private.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nippon Telegraph and Telephone Corp. (NTT)mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Nippon Telegraph and Telephone Corp. (NTT)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nippon Telegraph and Telephone Corp. (NTT)
|24,76
|-0,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen tendieren seitwärts. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.