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01.06.2026 06:31:29
NTT System stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
NTT System hat am 29.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 PLN. Im Vorjahresviertel waren 0,430 PLN je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 288,4 Millionen PLN, während im Vorjahreszeitraum 252,1 Millionen PLN ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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