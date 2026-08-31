NU E Power: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

NU E Power hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at