Nu Holdings Aktie

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WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034

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15.11.2026 03:50:48

Nu Holdings: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 12, 2026, Nu Holdings (NYSE:NU) announced net income of $1.1 billion on gross revenue of $6.3 billion. The digital financial platform continues to scale its core banking model in Brazil while gaining market share in Mexico and Colombia. Low operational costs and proprietary risk data allow the business to compound returns as customer engagement grows. Three key takeaways from management explain how the business compounds value.

Management expands credit by assuming economic conditions will deteriorate rather than relying on favorable macroeconomic forecasts. Credit underwriting, the process of evaluating borrowers' default risk, relies on conservative modeling to ensure loans remain profitable even during market stress.

Serving as the main financial hub for 60% of active users gives the bank priority when customers pay their debts. Primary account status generates rich transaction data for credit models and keeps deposit funding costs low.

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