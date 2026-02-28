Nu Holdings Aktie

Nu Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.02.2026 13:45:00

Nu Holdings' 2025 Review: From Fintech Disruptor to Emerging Banking Powerhouse

Nu Holdings (NYSE: NU) entered 2025 as one of the most closely watched fintech stocks worldwide. It exits the year looking less like a disruptor and more like a fully scaled banking franchise.While the headlines often focus on customer growth and stock performance, the real story of 2025 was quieter. Nu didn't just grow. It strengthened its profitability, expanded its credit engine, deepened customer monetization, and laid the groundwork for international expansion.Here's what investors should take away from Nu's 2025 performance.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nu Holdings

mehr Nachrichten

Analysen zu Nu Holdings

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nu Holdings 12,66 -0,82% Nu Holdings

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:52 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
05:52 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9
04:46 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.02.26