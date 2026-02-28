Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
28.02.2026 13:45:00
Nu Holdings' 2025 Review: From Fintech Disruptor to Emerging Banking Powerhouse
Nu Holdings (NYSE: NU) entered 2025 as one of the most closely watched fintech stocks worldwide. It exits the year looking less like a disruptor and more like a fully scaled banking franchise.While the headlines often focus on customer growth and stock performance, the real story of 2025 was quieter. Nu didn't just grow. It strengthened its profitability, expanded its credit engine, deepened customer monetization, and laid the groundwork for international expansion.Here's what investors should take away from Nu's 2025 performance.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Nu Holdings
