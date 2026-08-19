Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
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19.08.2026 12:45:00
Nu Holdings Added Millions of Customers Again Last Quarter. Is the Stock Priced for That Growth?
Nu Holdings (NYSE: NU) is a leading digital banking platform in Latin America. Although it sports a market capitalization of $71 billion, there's a good chance that U.S. investors haven't heard of the company. But it's a smart move to get familiar with Nu, as it has been a major disruptor in a big market. This business is operating at an impressive level. It added 4 million customers last quarter, bringing the total to 139 million users, with 118 million in Brazil, its home market. Is the fintech stock priced for this growth?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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