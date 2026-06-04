RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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04.06.2026 18:25:59
Nu Holdings Announces $1 Billion Share Buyback As Shares Rise
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