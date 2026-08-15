Nu Holdings Aktie

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WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034

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15.08.2026 14:17:00

Nu Holdings Banks More Than Half the Adults in Brazil

Brazil has about 213 million people. As of the end of the second quarter, about 118 million of them -- more than half the country, before even narrowing the count to adults -- were customers of Nu Holdings (NYSE: NU), the digital bank behind the Nubank brand.The company reported second-quarter results after the closing bell on Thursday, and the headline number was profit. Net income surpassed $1 billion for the first time, rising 49% year over year on a currency-neutral basis, with a 33% return on equity.But the numbers that describe saturation may matter more for the long run. Nu's monthly activity rate in Brazil surpassed 86% for the first time, meaning the accounts aren't just open -- they're being used.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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