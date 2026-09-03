Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
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03.09.2026 16:00:00
Nu Holdings Cleared $1 Billion in Quarterly Net Income With 139 Million Customers
Nubank, the digital bank owned by Nu Holdings (NYSE: NU), is one of the fastest-growing banks in the world. It posted record results in the most recent quarter, and yet the stock price is floundering, down about 13% year to date.Are investors missing the boat on this Brazilian banking powerhouse?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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