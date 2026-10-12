Nu Holdings Crossed a $1 Billion Quarterly Profit Milestone. Here's Why It Matters.

Nu Holdings (NYSE: NU) has reached a milestone that would have seemed almost impossible when it launched in 2013. The company just generated more than $1 billion in quarterly net income in the second quarter of 2026, up 49% year over year on a foreign-exchange-neutral basis. Revenue also climbed 39% to $5.9 billion.

While this milestone is important, investors shouldn't focus on the $1 billion figure alone. The more important thing is what this milestone tells us about the business and its future.

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