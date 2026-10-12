Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
|
12.10.2026 18:15:00
Nu Holdings Crossed a $1 Billion Quarterly Profit Milestone. Here's Why It Matters.
Nu Holdings (NYSE: NU) has reached a milestone that would have seemed almost impossible when it launched in 2013. The company just generated more than $1 billion in quarterly net income in the second quarter of 2026, up 49% year over year on a foreign-exchange-neutral basis. Revenue also climbed 39% to $5.9 billion.
While this milestone is important, investors shouldn't focus on the $1 billion figure alone. The more important thing is what this milestone tells us about the business and its future.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nu Holdings
|
14.08.26
|Ehemaliges Buffett-Investment Nu Holdings mit Rekordgewinn - Aktie im Aufwind (finanzen.at)
|
12.08.26
|Ausblick: Nu gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: Nu präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: Nu legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Nu Holdings
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nu Holdings
|13,98
|-2,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Der Dow tritt derweil auf der Stelle. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.