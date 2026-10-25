Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
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25.10.2026 20:45:00
Nu Holdings Earned More Than $1 Billion in a Quarter for the First Time. Now It's Launching in the U.S.
Nu Holdings (NYSE: NU) has quickly become a financial services leader in Latin America. And now, the business has its sights on global expansion. Nu recently launched limited offerings in the U.S.
This fintech stock, which trades 20% below its record, hit a notable milestone during the second quarter. Nu posted net income of more than $1 billion for the first time. That proves its scale is leading to a lucrative windfall.
Here's what investors need to know about the digital banking powerhouse.
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