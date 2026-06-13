Nu Holdings Aktie

Nu Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034

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13.06.2026 19:30:00

Nu Holdings Is Quietly Building a Banking Empire in Latin America

American investors have no shortage of opportunities to deploy capital within the U.S. financial services industry. However, it's a good idea to expand your horizons. There are booming businesses in other parts of the world.Nu Holdings (NYSE: NU) is a prime example. It has become a banking powerhouse in Latin America. And it now sports a market cap of $59 billion. Here's what investors need to know before buying the fintech stock.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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