Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
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18.11.2026 17:30:02
Nu Holdings Is Up About 40% From Its $9 IPO Price. Prediction: It Doubles That Price by 2030.
Nu Holdings (NYSE:NU), one of Latin America's largest fintech companies, went public nearly five years ago at $9 per share. It's risen by about 40% since then, even as inflation, currency debasement, and other macro headwinds rattled the Latin American markets.
Nu is still growing like a weed, but it trades at just 12 times next year's earnings. Let's see why it trades at that discount -- and why it could easily double in value by the end of the decade.
Image source: Getty Images.
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