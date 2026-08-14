Northeast Utilities Aktie
WKN: 856256 / ISIN: US6643971061
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14.08.2026 05:41:53
Nu Holdings Ltd. Reveals Advance In Q2 Profit
(RTTNews) - Nu Holdings Ltd. (NU) reported a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $1.060 billion, or $0.2162 per share. This compares with $636.84 million, or $0.1300 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 50.3% to $5.513 billion from $3.668 billion last year.
Nu Holdings Ltd. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.060 Bln. vs. $636.84 Mln. last year. -EPS: $0.2162 vs. $0.1300 last year. -Revenue: $5.513 Bln vs. $3.668 Bln last year.
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