Nu Holdings Aktie

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WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034

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26.05.2026 22:40:00

Nu Holdings' Mexico Expansion Is About to Be Tested. Here's What Investors Should Watch.

Nu Holdings (NYSE: NU) owns NuBank, the largest digital-only bank in Latin America. By streamlining its online services, it expanded much faster than its regional brick-and-mortar competitors. From 2021 to 2025, its year-end customer base expanded from 54 million to 131 million, its activity rate (active customers divided by total customers) improved from 76% to 83%, and its average revenue per customer (ARPU) more than tripled from $4.50 to $15.However, most of Nu's customers are in Brazil. To curb its dependence on that saturated market, where it already serves more than half of the country's adult population, it's aggressively expanding in Mexico. Still, that closely watched expansion could face some tough challenges.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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