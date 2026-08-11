Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
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11.08.2026 20:04:01
Nu Holdings' Next Earnings Report on Aug. 13 Could Send the Stock Soaring. Here's Why.
Nu Holdings (NYSE:NU) is scheduled to report second-quarter earnings on Aug. 13 after the market closes. Expectations are high.Wall Street analysts expect Nu to report quarterly sales growth of 49%. Earnings are expected to come in at $0.19 per share, though estimates range from $0.16 to $0.21 per share. Last year, second-quarter earnings totaled $0.12 per share.Expectations for Nu’s sales and profit growth have been high for years. The fintech stock has rapidly grown its user base across Brazil, Mexico, and Colombia. More than half of all Brazilian adults are Nu customers. And roughly 15% of Mexican adults are now Nu customers, even though the company only entered that market in 2019.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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