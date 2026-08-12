Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
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12.08.2026 21:33:30
Nu Holdings' Second-Quarter Earnings Report Tomorrow Could Send the Stock Soaring. Here's Why.
Brazil-based digital banking platform Nu Holdings (NYSE:NU) reports its second-quarter earnings tomorrow after the market closes. While investors will closely watch for revenue and earnings beats, a few catalysts could truly send the stock soaring.Serving Latin America, across Brazil, Mexico, and Colombia, the company has over 135 million customers with no signs of a slowdown in growth. Nu added 17 million customers in 2025 and has continued in a similar vein this year, gaining another four million customers in the first quarter.Yet these numbers don’t necessarily impress markets. It’s the catalysts behind these growth numbers that hold the clue to how the stock will respond. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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