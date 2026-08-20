Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
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20.08.2026 05:16:16
Nu Holdings Stock: Buy or Sell?
Nu Holdings (NYSE: NU) Stock: Buy or Sell?*Stock prices used were the afternoon prices of Aug. 17, 2026. The video was published on Aug.19, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nu Holdings
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14.08.26
|Ehemaliges Buffett-Investment Nu Holdings mit Rekordgewinn - Aktie im Aufwind (finanzen.at)
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12.08.26
|Ausblick: Nu gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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29.07.26
|Erste Schätzungen: Nu präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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13.05.26
|Ausblick: Nu legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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24.02.26
|Ausblick: Nu verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Nu Holdings
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