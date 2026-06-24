Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
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24.06.2026 05:08:04
Nu Holdings Stock Analysis: Buy or Sell?
The Latin American company has excellent growth prospects with near-term headwinds. *Stock prices used were the afternoon prices of June 19, 2026. The video was published on June 21, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nu Holdings
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13.05.26
|Ausblick: Nu legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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24.02.26
|Ausblick: Nu verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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10.02.26
|Erste Schätzungen: Nu stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Nu Holdings
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