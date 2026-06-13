Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
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13.06.2026 17:30:00
Nu Holdings Stock Is Falling. Here's Why I'm Buying Shares.
Few stocks are as misunderstood as Nu Holdings (NYSE: NU). The digital bank, which focuses on Latin America, is poised to generate substantial profits in the years to come, but it keeps being downgraded by Wall Street due to misinterpretations of its lending business.Shares are now down 37% from their highs, while revenue grew 42% year over year last quarter. Here's why I'm buying more shares of Nu Holdings after this recent dip.As of last quarter, the company had 135 million customers, most of them in Brazil. Over half of adults in the country have an account with the digital bank, which aims to bring modern banking tools to those whom legacy banks previously disregarded, keeping them out of the financial system.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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