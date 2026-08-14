Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
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14.08.2026 16:27:06
Nu Holdings Stock Surges After Impressive Q2 Results
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|Ausblick: Nu gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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