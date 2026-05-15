Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
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15.05.2026 14:40:55
Nu Shares Fall After EPS Miss Overshadows Revenue Beat
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