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12.08.2026 06:31:29
Nu Skin Enterprises stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Nu Skin Enterprises hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 5,14 USD gegenüber 0,430 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 17,10 Prozent auf 320,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Nu Skin Enterprises 386,1 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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