Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
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01.11.2026 19:47:00
Nu Stock Just Cratered, and It's 36% off Its High. Is This a Buying Opportunity?
Nu Holdings (NYSE: NU) is a fast-growing digital bank and a former Buffett stock. It's based in Brazil, but it's entering new regions and expanding rapidly.
This is just the kind of tech-based growth stock investors usually love, but it's 36% off its high. Let's see what's happening and whether or not it's the right time to buy.
Over the past 12 years, Nu has grown from a small start-up into a major player in Latin American finance. It operates digital financial platforms in Brazil, Mexico, and Colombia, and it's opening in the U.S. It also just launched an international bank servicing 35 countries.
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