01.01.2026 06:31:28
Nubeva Technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Nubeva Technologies hat am 30.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2025 abgelaufen war.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 90,0 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,2 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
