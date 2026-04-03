Nubeva Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nubeva Technologies präsentierte in der am 01.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.

Auf der Umsatzseite standen 0,2 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,1 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at