Nubeva Technologies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nubeva Technologies äußerte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.

Beim Umsatz wurden 0,1 Millionen CAD gegenüber 0,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,010 CAD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte Nubeva Technologies ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 6,76 Prozent auf 0,69 Millionen CAD. Im Vorjahr hatte Nubeva Technologies 0,74 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at