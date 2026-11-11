Nubia Brand International A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nubia Brand International A ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nubia Brand International A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,02 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nubia Brand International A noch ein Gewinn pro Aktie von -1,330 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 300 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at