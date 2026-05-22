Nubia Brand International A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nubia Brand International A lud am 20.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,18 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 3,04 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at