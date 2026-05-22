Nuburu: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nuburu hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,01 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,400 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at