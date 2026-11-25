Nuburu stellte am 23.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,65 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nuburu -39,920 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at