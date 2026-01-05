GlaxoSmithKline Aktie
WKN: 940561 / ISIN: GB0009252882
|
05.01.2026 13:00:00
Nucala (mepolizumab) approved in China for use in adults with chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
Nucala is the first and only monthly biologic approved in China studied in a wide COPD population
