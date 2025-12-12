GlaxoSmithKline Aktie
WKN: 940561 / ISIN: GB0009252882
|
12.12.2025 14:55:00
Nucala (mepolizumab) receives positive CHMP opinion for treatment of chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
Nucala is the only monthly biologic studied in a wide COPD population with an eosinophilic phenotype.
