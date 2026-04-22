Equation Aktie
WKN: 922725 / ISIN: SG0532000247
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22.04.2026 16:15:00
Nuclear Focused Constellation Energy's 25% Price Drop Changes the Buy Equation, But Not Enough
Constellation Energy (NASDAQ: CEG) is in the middle of its own bear market, with its stock down 25% from its 52-week high. The company has been making some big moves, expanding its business and inking important power supply deals. The problem is a shift in investor sentiment. But for most investors, the recent negativity around the stock probably isn't bad enough to make it a buy.Unlike a regulated electric utility, Constellation Energy sells power on the open market. That is good if demand for electricity is material, since the company can charge what are likely to be attractive market rates. The world is increasingly using electricity, with huge demand coming from technologies like electric vehicles and artificial intelligence. Electricity demand is, indeed, strong right now, and it is expected to remain strong for years to come. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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