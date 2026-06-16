Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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16.06.2026 19:39:08
Nuclear Is the Energy Story of 2026. Here Are 3 Stocks to Own All Year.
After the Fukushima disaster in 2011, the nuclear energy market stalled for about a decade as many governments paused their nuclear expansion plans. But over the past few years, the market has warmed up again, as governments implemented new decarbonization initiatives and the power-hungry cloud, AI, data center, and industrial automation markets expanded.Those catalysts could boost the world's nuclear capacity by over 50% from 2025 to 2050, according to the International Energy Agency (IEA). Cameco (NYSE: CCJ), BWX Technologies (NYSE: BWXT), and Oklo (NYSE: OKLO) could all profit from that boom.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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