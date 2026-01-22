Cameco Aktie
WKN: 882017 / ISIN: CA13321L1085
|
22.01.2026 22:16:00
Nuclear Play for 2026 and Beyond: Should You Buy Cameco Stock While It's Below $125?
I've made no secret of my love of nuclear energy stocks or of my bullishness on one of them, Canada's Cameco (NYSE: CCJ), in particular. The reason is simple: Artificial intelligence (AI) is already voraciously devouring every free electron on the power grid it can, and, according to the International Energy Agency (IEA), AI-related power consumption is expected to double by 2030.Nuclear energy offers a viable solution to this energy problem, as nuclear plants can generate electricity more reliably and efficiently while producing fewer carbon emissions than other energy sources, including green energy sources like wind or solar.Image source: Getty ImagesContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
