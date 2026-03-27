Dreams Incorporated Aktie
WKN DE: A0MKAZ / ISIN: US2619832098
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27.03.2026 15:39:20
Nuclear power in Africa: Big dreams, bigger hurdles
African countries are turning to nuclear energy to boost power supply and cut emissions. Yet complex financing, long timelines and safety demands mean only a few nations may realistically bring reactors online.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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