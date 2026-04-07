Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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07.04.2026 13:15:00
Nuclear Start-up Oklo Just Scored Key Regulatory Approvals. Why Hasn't the Stock Gone Up?
A month ago, nuclear stock Oklo (NYSE: OKLO) seemed to have stalled out. The small modular nuclear reactor (SMR) start-up was stuck waiting on critical government approvals to move forward with its business plans.But the company just announced it's received key government approvals across all three of its major initiatives. You'd think Oklo's share price would soar on the news, but it plummeted instead. Oklo stock is down 20% since the announcement, and it's down more than 70% from its 2025 highs:Here's why Wall Street wasn't impressed by Oklo's big wins, and what the market seems to be missing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Oklo
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16.03.26
|Ausblick: Oklo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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10.11.25
|Ausblick: Oklo legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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22.10.25
|Inside Oklo: the $20bn nuclear start-up still waiting to power up (Financial Times)
Analysen zu Oklo
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