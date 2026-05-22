BWX Aktie
WKN DE: A2AJYQ / ISIN: AU000000BWX7
|
22.05.2026 21:30:00
Nuclear Stock Face-Off: Is NuScale or BWX Technologies the Better Buy Right Now?
The nuclear energy market cooled off for about a decade after the 2011 Fukushima disaster prompted many countries to pause their nuclear projects. But over the past few years, the rapid expansion of the power-hungry artificial intelligencee (AI) and data center markets -- along with the rollout of safer, more efficient reactors -- has sparked renewed interest in nuclear power.NuScale (NYSE: SMR) and BWX Technologies (NYSE: BWXT) represent two different ways to profit from that trend. NuScale develops small modular reactors (SMRs) for constructing smaller nuclear power plants in remote areas. BWX is the only large-scale producer of specialized nuclear components, fuel systems, and naval reactor systems in North America.Yet over the past 12 months, NuScale's stock plunged by more than 50%, while BWX's stock surged nearly 90%. Let's see why BWX crushed NuScale, and if it will remain the better nuclear stock.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BWX Ltd
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu BWX Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt stark knapp unter 6.000-Punkte-Marke -- DAX fährt Gewinne ein -- Aufschläge an den US-Börsen -- Asiens Börsen verbuchen letztlich Aufschläge
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende in starker Verfassung. Der deutsche Leitindex legte am Freitag ebenfalls zu. Auch die US-Indizes bewegten sich nach oben. Die Börsen in Asien gewannen vor dem Wochenende hinzu.